O mercado de imóveis residenciais, usados e novos, apresentou alta de preços em Porto Alegre no ano passado. O valor médio do metro quadrado de unidades usadas subiu 4,01% em 2023 na Capital. Essa é a maior alta observada no segmento nos últimos nove anos, segundo dados do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS). O grupo dos apartamentos residenciais novos também anotou alta, de 6,84%, segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS).