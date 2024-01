Até a última quinta-feira (28), data-limite para quitação do IPVA antecipado e com desconto máximo de 28%, o Estado arrecadou 35,04% do projetado com o pagamento do imposto. O montante soma R$ 1,752 bilhão. O total que o governo calcula receber é de R$ 5 bilhões, referente a uma frota de 3,873 milhões de veículos sujeitos ao tributo.