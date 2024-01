Os grupos de varejo de moda Soma e Arezzo, donos de marcas como Farm e Animale, estão negociando uma fusão. Isso resultaria em uma empresa com faturamento da ordem de R$ 12 bilhões, 2 mil lojas, além de 29 marcas – entre elas Reserva, Anacapri, Hering, Maria Filó e Cris Barros. Superior à Renner, união representaria o maior grupo de moda do país. As informações são do jornal O Globo.