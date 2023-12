O mercado de adaptações de veículos para gás natural veicular (GNV) segue acumulando queda neste ano no Rio Grande do Sul. As conversões para esse tipo de combustível caíram 62% no acumulado deste ano até novembro ante o mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte de levantamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS), órgão responsável por esse registro, separados a pedido da reportagem de GZH. Preço do GNV próximo ao da gasolina em valores absolutos em boa parte da primeira metade do ano explica a retração na busca pelo sistema, segundo especialistas. Mudança nesse cenário nos últimos meses mostra início de reação.