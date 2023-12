Enquanto Buenos Aires, a capital da Argentina, enfrenta uma onda de protestos contra as medidas econômicas implementadas pelo novo presidente do país, Javier Milei, a expectativa no Rio Grande do Sul segue aquecida pela passagem dos hermanos pelo Estado em direção ao Litoral. E, a julgar pelos dados das duas principais rotas gaúchas, o período não deverá marcar grandes perdas.