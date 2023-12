O jornalista Rafael Vigna, de GZH, foi o vencedor do prêmio Reportagem de Economia 2023, promovido pelo Conselho Regional de Economia da 4ª Região (Corecon-RS). Ele foi agraciado com a primeira colocação em duas categorias: mídia impressa, com a reportagem “Produção agropecuária e vidas sob riscos depois das inundações”, e mídia digital, com o trabalho “Gaúcho que circulou há 30 anos pela economia e abriu as portas para o real hoje é disputado por colecionadores”.