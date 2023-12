O Congresso Nacional manteve na tarde desta quinta-feira (14), em sessão conjunta, o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao dispositivo da lei do novo arcabouço fiscal que trata sobre regras de contingenciamento. O dispositivo vetado retirava da lei do arcabouço a previsão de um contingenciamento de recursos proporcional entre investimentos do governo e despesas discricionárias (não obrigatórias).