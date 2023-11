O Supremo Tribunal Federal (STF) pode adiar novamente o julgamento da revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A análise do caso está prevista na pauta do órgão para esta quarta-feira (8), mas as centrais sindicais pedem o adiamento. O júri é aguardado há nove anos e as possíveis mudanças podem atingir milhões de trabalhadores. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.