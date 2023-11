As obras do novo complexo aeronáutico que deve ser construído em Guaíba podem ter início no segundo semestre de 2024. A previsão foi feita pelo CEO da Aeromot Aeronaves e Motores, Guilherme Cunha, que participou nesta quarta-feira (8) do Tá na Mesa, encontro empresarial promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). A diretora de operações da empresa, Cristiane Cunha, irmã de Guilherme, também esteve no evento.