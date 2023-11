Resultado da fusão de duas empresas — Maguen e VPort — que respondem por 30% do mercado de condomínios com portaria virtual em Porto Alegre, a Kravi Portaria Remota chega ao mercado. Contando com o aporte de R$ 9 milhões em mídia e recursos financeiros da RBS Ventures, anunciado em setembro, a nova marca já surge como líder do setor.