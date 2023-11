Novos dados do último Censo, divulgados no final de outubro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmam a tendência de envelhecimento da população nacional. No Rio Grande do Sul, o Estado mais idoso do país, o que o Brasil começou a vivenciar na década passada está em estágio ainda mais adiantado e demandará atenção especial para alguns fatores que surgem na esteira da transição demográfica.