Se a flâmula posta na entrada da prefeitura o identifica como “município da canção italiana”, é verdade que Coqueiro Baixo está conhecida nacionalmente por um motivo bem diferente: localizada no Vale do Taquari, a cidade registrou a maior proporção de idosos do país pelo segundo Censo Demográfico consecutivo. Enquanto o percentual brasileiro, em 2022, foi de 13,46% de pessoas com 60 anos ou mais no total da população, na pequena localidade o índice foi três vezes maior – de seus 1.290 habitantes, 502 (38,91%) estão nessa faixa etária.