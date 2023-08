Meta de déficit zero Prevendo R$ 168 bilhões em novas receitas, orçamento de 2024 chegará ao Congresso nesta quinta-feira, afirma Simone Tebet Ministra do Planejamento falou com os parlamentares sobre a proposta para o próximo ano durante a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO)