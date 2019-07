Encontro com Leite Diante de pressão de SC, pescadores gaúchos cobram manutenção de lei que restringe pesca de arrasto Donos de barcos de pesca de Santa Catarina, com apoio do governador catarinense, pediram a alteração da legislação gaúcha que proíbe a prática a uma distância inferior a 12 milhas náuticas da costa