Mudanças Minha Casa Minha Vida: novo programa terá aluguel em vez de posse para beneficiários com menor renda Alterações serão feitas somente nas questões que atendem quem que se encaixa nas chamadas "faixa 1" (para famílias com renda até R$ 1,8 mil) e “faixa 1,5” (com renda até R$ 2,6 mil)