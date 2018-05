Combustível Após cinco altas, Petrobras anuncia redução do preço do diesel e da gasolina A partir de quarta, preço médio da gasolina nas refinarias será de R$ 2,0433, com queda de 2,08% em relação à média atual de R$ 2,0867. Já o diesel cairá 1,54%, de R$ 2,3716 para R$ 2,3351