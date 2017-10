A taxa de desemprego permaneceu estável em 10,3% entre a População Economicamente Ativa (PEA) da região metropolitana de Porto Alegre no mês de setembro. O número total de desempregados durante o nono mês do ano foi estimado em 193 mil pessoas, apresentando aumento de 5 mil em relação a agosto.

As informações foram divulgadas pela Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região Metropolitana de Porto Alegre (PED-RMPA), publicada nesta quarta-feira (25) pela Fundação de Economia e Estatística (FEE), pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

De acordo com os pesquisadores, o resultado ocorreu em decorrência do aumento da ocupação (mais 42 mil) ter sido inferior à expansão da força de trabalho (mais 47 mil pessoas).

Segundo a PED-RMPA, o nível ocupacional na região metropolitana de Porto Alegre aumentou (2,6%), gerando uma projeção de 1.678 ocupados. Em relação aos setores de atividade econômica analisados, houve aumento na indústria de transformação (mais 18 mil ocupados, ou 6,4%), na construção (mais 9 mil, ou 7,8%) e nos serviços (mais 18 mil, ou 2 %), e uma redução no comércio e na reparação de veículos automotores e motocicletas (menos 3 mil ocupados, ou -0,9%).

De julho para agosto de 2017, o rendimento médio real caiu para o total de ocupados (-2,3%) e de assalariados (-5,2%), e aumentou para autônomos (1,1%). No mesmo período, a massa de rendimentos reais diminuiu para os ocupados (-2,1%) e para os assalariados (-4%). Em ambos os casos, o resultado é explicado pela redução do rendimento médio real, uma vez que o nível de ocupação permaneceu em relativa estabilidade e o nível de emprego aumentou.

Para a economista da FEE Cecília Hoff, o que se percebe com a pesquisa mais recente é que há uma estabilidade nas taxas de desemprego, mas aos poucos acontece uma mudança em relação à dinâmica que vinha sendo observada em 2015 e 2016.

— Percebe-se uma recuperação da ocupação lado a lado com o crescimento da força de trabalho, mas ainda há redução de ambos na comparação anual. Uma parcela importante da recuperação mensal se deve ao aumento do emprego na indústria de transformação, que responde à melhora nas exportações. Há indícios de recuperação da economia, mas o processo é longo e deve levar mais alguns anos para atingirmos os patamares de produção e emprego anteriores à crise —revela Cecília.

Ao final da apresentação dos dados, a Diretora Executiva Nacional do DIEESE, Mara Feltes, alertou para a importância do estudo, que vem sendo feita há mais de 25 anos, de forma ininterrupta:

— A PED é um poderoso instrumento para a gestão pública, para a tomada de decisões sobre o mercado de trabalho. A pesquisa só é desenvolvida porque existe esta parceria entre três diferentes instituições, FEE, DIEESE e FGTAS. A FEE que corre o risco de fechar. Nossa preocupação é com o futuro dessa e de outras pesquisas desenvolvidas pela Fundação e que dão subsídio para o planejamento do nosso Estado.

Darci Cunha, Diretor Técnico da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS), também ressaltou a importância dos dados oriundos da PED-RMPA e o uso que a FGTAS faz deles no acompanhamento e na análise do mercado de trabalho.