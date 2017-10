Raquel Dodge criticou portaria do Ministério do Trabalho em evento na manhã desta segunda-feira

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, voltou a falar na manhã desta segunda-feira (30) que a portaria editada pelo Ministério do Trabalho que modificou as regras de combate ao trabalho escravo é um "claro retrocesso".

— A recente portaria do ministro do Trabalho implica retrocesso, exatamente como escrevi no ofício que encaminhei. Ela implica uma mudança de conceito que está sedimentado em lei e na política pública que vem sendo aplicada no país nos últimos 30 anos — disse Raquel em evento na Escola Superior do Ministério Público da União.