Governo do RS diz estudar apelo de Lula sobre cesta básica, mas ressalta que já devolve valor de impostos para baixa renda

Eduardo Leite destacou que mecanismo de devolução de ICMS para a população mais pobre já zera o imposto para este grupo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul afirma discutir a redução de impostos sobre produtos da cesta básica após apelo de Lula aos estados — a medida busca conter a alta dos alimentos.

Por meio da assessoria de imprensa, o governador Eduardo Leite destacou que para a população mais pobre do Estado já há um mecanismo de devolução de ICMS que cumpriria a função de isenção total do imposto para este grupo de alimentos.

— Nós temos também aqui um programa inovador e até aqui inédito no Brasil, apenas o Rio Grande do Sul tem, que é de devolução de ICMS para as famílias de baixa renda. Na prática, isso já zera o ICMS da alimentação dessas famílias — disse Leite, em mensagem encaminhada à reportagem.

O governador também lembrou que ovos, leite, pão francês e hortifrutigranjeiro já têm alíquota zerada. Outros itens da cesta básica tem 7% de cobrança de ICMS.

Impacto bilionário no RS

Durante o anúncio de que o governo federal irá zerar as alíquotas de importação de uma série de produtos, na quinta-feira (6), o vice-presidente Geraldo Alckmin apelou aos Estados para que também retirem as alíquotas de ICMS sobre produtos que integram a cesta básica.

— O governo federal zerou os tributos sobre cesta básica. Então, não há tributo (federal) sobre cesta básica. Mas alguns Estados ainda tributam com ICMS. Então, o apelo para que, como o governo federal zerou o tributo sobre cesta básica, que também os Estados zerem o ICMS — disse.

O impacto desta medida no Rio Grande do Sul seria de R$ 1 bilhão por ano, conforme estimativa elaborada por técnicos da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

O governo do Estado analisa e discute a redução do ICMS da cesta básica no país, a partir de um apelo feito pelo governo federal aos governadores, porém, aqui no Rio Grande do Sul já tem uma solução real funcionando há três anos: o Devolve ICMS.

A regressividade do imposto significa que o atual sistema tributário não distingue a capacidade econômica e financeira das pessoas, incidindo a mesma carga tributária para todas as faixas de renda, seja classe alta ou baixa.

Para reverter essa regressividade do ICMS e diminuir a desigualdade entre a população gaúcha, o governo do Estado criou em 2021 o Devolve ICMS. A iniciativa pioneira no país consiste em devolver ICMS a famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar de até três salários mínimos. O programa tem o intuito de reduzir o ônus fiscal para famílias de baixa renda.

Trimestralmente são repassados R$100 para as famílias beneficiárias através da parcela fixa, mais um valor através da parcela variável, que pode chegar a R$269 quando a pessoa inclui seu CPF nas notas fiscais de compras.

Já foram retornados mais de R$ 800 milhões para o bolso de mais de 600 mil famílias gaúchas ao longo de treze repasses.

As avaliações do programa vêm demonstrando o sucesso da medida. De acordo com levantamento da Receita Estadual, a soma das parcelas fixas e variáveis garantem a devolução de quase 100% do ICMS pago no consumo das famílias que recebem até um salário mínimo. Para os demais beneficiários, o valor ultrapassa os 36% de retorno do imposto estadual. Atualmente, 635 mil famílias são beneficiadas.

Importante enfatizar que a maior parte dos itens da cesta básica no Rio Grande do Sul são objeto de alíquota diferenciada. Itens importantes como produtos hortifrutigranjeiros, leite pasteurizado (tipo a, b e c), ovos e pão francês são isentos da cobrança de ICMS.

O Estado disponibiliza benefício fiscal para diversos itens, que ao invés de terem uma alíquota de ICMS de 17% (como os demais produtos) tem a aplicação de uma alíquota de 7%. Os alimentos são os seguintes: açúcar; arroz beneficiado; banha suína; café torrado e moído (classificado no código 0901.21.00 da NBM/SH-NCM, exceto em cápsulas); carne e produtos comestíveis (inclusive salgados, resfriados ou congelados, resultantes do abate de frangos, de suínos, exceto javalis, e de gado vacum, ovino e bufalino); conservas de frutas frescas, exceto de amêndoas, avelãs, castanhas e nozes; farinhas de trigo (inclusive com adição de fosfatos minerais, antioxidantes, emulsificantes, vitaminas ou fermento químico), farinhas de arroz, de mandioca e de milho; feijão de qualquer classe ou variedade (exceto o soja); leite fluido; margarina e cremes vegetais; massas alimentícias classificadas na subposição 1902.1 da NBM/SH-NCM (exceto as que devam ser mantidas sob refrigeração); óleos vegetais comestíveis refinados, exceto de oliva; peixe (exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu e salmão) em estado natural, congelado ou resfriado, desde que não enlatado nem cozido; e sal.