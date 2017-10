O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, divulgou nesta terça-feira ( 17), nota de apoio à Portaria 1.129/2017 do Ministério do Trabalho , que dificulta a punição de empresas que submetem trabalhadores a condições degradantes e análogas à escravidão.

A portaria, publicada no domingo (15), no Diário Oficial da União, determina que, a partir de agora, só o ministro do Trabalho pode incluir empregadores na Lista Suja do Trabalho Escravo, esvaziando o poder da área técnica responsável pela relação.