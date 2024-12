Cresol é reconhecida no Prêmio Líderes do Agronegócio

Cresol destaca-se pela valorização de colaboradores e inovação em soluções financeiras cooperativas no Brasil. Cresol / Divulgação

A Cresol foi reconhecida durante a primeira edição do Prêmio Líderes do Agronegócio, que aconteceu na noite de quinta-feira, 5, no Palácio Tangará, em São Paulo. O evento foi promovido pelo Grupo Mídia e a cooperativa conquistou o reconhecimento na categoria Gente & Gestão.

O Prêmio Líderes do Agronegócio celebra as empresas, associações, players, fazendas e indústrias que se destacaram no agronegócio brasileiro nos 12 meses que antecederam a premiação. A seleção dos premiados é realizada com base em dois critérios: a votação aberta no site oficial da premiação e a pesquisa de mercado conduzida pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia.

O conselheiro da Cresol Confederação e presidente da Cresol Central Baser, Alzimiro Thomé, comentou sobre a importância do prêmio na categoria de gestão de pessoas. “Reconhecer e cuidar dos nossos colaboradores é muito importante, pois são eles que ajudam a impulsionar o sistema no dia a dia, são eles que estão na ponta com nossos cooperados. Nós precisamos valorizar cada vez mais pessoas, criar ambientes para que todos se sintam bem para trabalhar”.

Foram reconhecidos 60 destaques, 3 em cada uma das 20 categorias, que enaltecem a atuação em prol da eficiência operacional, da inovação, do impulso à tecnologia, do desenvolvimento socioeconômico e da sustentabilidade.

Sobre a Cresol