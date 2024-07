Cresol Rio Grande do Sul celebra primeira turma do Projeto Sucessão Familiar

Na quarta-feira, 26 de junho, aconteceu em Ibiraiaras (RS) a celebração de conclusão da primeira turma do Projeto Sucessão Familiar, conduzido pela Cresol Rio Grande do Sul. Nesta edição, participaram 10 famílias dos municípios gaúchos de Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Caseiros e São Jorge. O objetivo do projeto é ampliar os horizontes dos jovens participantes e de suas famílias, com foco no processo de sucessão familiar. Através do desenvolvimento de competências pessoais, técnicas e de gestão da propriedade, os participantes e suas famílias poderão identificar oportunidades de melhoria e crescimento para os seus empreendimentos.