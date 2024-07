Cresol é eleita a Melhor Empresa para Trabalhar no Agronegócio pelo GPTW

A Cresol, instituição financeira cooperativa fundada em 1995, foi eleita a Melhor Empresa para Trabalhar no Agronegócio, na categoria grandes empresas. A classificação foi realizada pela consultoria Great Place to Work (GPTW), que reconhece os resultados positivos da gestão em companhias de diferentes portes. O prêmio tem como objetivo destacar as organizações que criam um ambiente de trabalho benéfico para seus funcionários e evidenciar as estratégias bem-sucedidas de gestão de pessoas no setor do agronegócio.