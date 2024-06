A Cresol anunciou, em junho, o pagamento de R$ 67.011.963,45 em resultados aos seus cooperados. No total, foram repassados R$ 223.253.970,17 em juros sobre o capital e distribuição de resultados referentes a 2023, refletindo o compromisso da cooperativa em compartilhar os frutos do desempenho positivo alcançado ao longo do ano com seus associados.