Uma história de sucesso, apoio e muito trabalho marcam os 29 anos da Cresol, instituição financeira cooperativa que iniciou atividades no interior do Paraná e tem se consolidado como uma das maiores e mais influentes empresas de crédito do Brasil. Hoje, já são mais de 900 mil cooperados e 871 agências de relacionamento em 19 Estados. Até o final do ano, a Cresol deve alcançar a marca de 1 milhão de membros e abrir mais 180 unidades de atendimento.