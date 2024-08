Desde sábado, 24, todos os olhares do Estado estão voltados para o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, que recebe a 47ª edição da Expointer. A feira agropecuária bateu recorde de visitas em 2023, com a presença de 822.340 pessoas. Neste ano, a expectativa é superar o número de visitantes. Em especial, pelo momento de retomada do setor depois da catástrofe climática de maio no Rio Grande do Sul.