Se no ano passado a paisagem era de seca, em 2024 foi a chuva que deu as boas-vindas aos visitantes da 24ª Expodireto Cotrijal. A feira abriu os portões nesta segunda-feira (4), em Não-Me-Toque, no norte do Estado. Até sexta-feira (8), espera receber 320 mil visitantes, mesmo com a previsão de chuva para a semana.



Nem o tempo fechado afastou o público da estreia da exposição. Levantamento da direção do evento aponta que 35,6 mil pessoas visitaram a feira neste primeiro dia — número superior aos 35.320 que prestigiaram a estreia no ano passado. Pelas ruas do parque, capas e guarda-chuvas se misturavam entre os estandes de máquinas e novidades para o campo.