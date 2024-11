Pela segunda vez, a Expovale e a Construmóbil ocorrem de forma simultânea. As feiras, focadas em negócios, lazer e turismo, visam ser um marco de retomada para as empresas no Vale do Taquari após as cheias que impactaram fortemente a região e o Rio Grande do Sul em abril e maio deste ano. O evento está agendado para acontecer de 7 a 10 de novembro e de 13 a 17 de novembro, no Parque do Imigrante, em Lajeado.