Do pasto ao prato. Esse é o conceito que permeia o Armazém Bomgado. Inaugurado em 24 de agosto de 2021, a maior parte dos cortes que chegam às prateleiras da loja são provenientes de uma fazenda própria, localizada em Eldorado do Sul. O cuidado com a cadeia produtiva tem a proposta de garantir que os clientes recebam peças frescas e prontas para consumo. Isso porque os diferenciais de uma boa carne começam na origem.