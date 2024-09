Buena Erva-Mate traz diversidade de produtos para consumidores da planta

Um dos mais importantes símbolos da cultura gaúcha, o chimarrão começou como um hábito entre as tribos indígenas do sul do país no século XVI. Hoje, com inúmeras pesquisas voltadas para o estudo dos benefícios da erva-mate para a saúde, planta base para a bebida, a tradição ganha novos adeptos. Com 237 compostos bioativos em sua composição e dotada de propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacterianas, a erva-mate tem se apresentado nas prateleiras dos supermercados com diferentes tipos de moagem e por marcas que investem na diversidade de apresentações, especialmente para o consumidor mais jovem.