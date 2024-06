Com a retomada gradual das atividades e a recuperação dos locais afetados pelas enchentes, já é possível dimensionar o tamanho do prejuízo que afeta os empreendedores de micro e pequenas empresas no Estado. Para além do impacto nas vendas durante o período e o abalo emocional, os espaços físicos de dezenas de negócios também sofrem para se recuperar.