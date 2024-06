As enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul desde o final de abril trouxeram muitos desafios para a população do Estado, incluindo a perda de inúmeros bens e lares. Com a diminuição das águas e a possibilidade de um retorno seguro e gradual a esses locais, surgem muitas dúvidas: quais as melhores formas de tentar recuperar o que foi afetado?