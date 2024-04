De acordo com um levantamento da MKT House realizado em conjunto com o Portal Promo, 97% dos consumidores brasileiros gostam de participar de sorteios. De olho nesta estatística e em busca de se aproximar da comunidade e fidelizar consumidores, o Grupo Grazziotin criou a Promoção Casa dos Sonhos, que premiará o vencedor com um imóvel de R$ 500 mil, permitindo ao ganhador realizar o sonho da casa própria.