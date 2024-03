O mercado de cafés no Brasil tem grande representatividade. Prova disso é que se trata do maior produtor e exportador no mundo. Na safra 2022/23, por exemplo, foram produzidos 66,4 milhões de sacos de 60 kg, que representaram 38,1% da produção global. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês), os números confirmam uma ampla vantagem para o segundo e o terceiro colocados – Vietnã (17,8% e 31,1 milhões de sacos) e Colômbia (6,7% e 11,6 milhões de sacos), respectivamente.