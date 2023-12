De acordo com um levantamento realizado pela Méliuz (CASH3), no período do final do ano, entre Black Friday e Natal, os itens mais procurados pelos consumidores brasileiros devem ser: eletrônicos (49,2%), eletrodomésticos (44,8%) e roupas (30,8%). Além disso, 98% dos participantes da pesquisa afirmaram que pretendem realizar as compras online, levando em consideração questões como melhor preço e maior comodidade. Mas, em um momento em que os preços estão cada vez mais caros, e o poder de compra é menor, como os consumidores poderiam economizar?