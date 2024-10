Eles estavam juntos há cerca de quatro meses. Ela havia sido apresentada para a família e os amigos mais próximos e planos futuros estavam sendo feitos. Inclusive, a dupla tinha, no horizonte próximo, uma viagem de férias, tempo para relaxarem juntos. Até que, em um belo dia, ela recebe mensagem do companheiro na qual é informada que o relacionamento havia acabado. Até porque, argumenta o outro, eles "não tinham nada". Depois do rompimento abrupto resta uma pessoa devastada, se questionando se o relacionamento vivido fora apenas invenção da sua cabeça e se perguntando o que fez/disse de errado.