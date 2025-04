6 dicas de decoração para ambientes pequenos

Nos grandes centros urbanos, casas e apartamentos pequenos são uma realidade. O alto gasto com moradia, por exemplo, fez surgir moradias menores. Com isso, as pessoas podem abrir mão de um espaço maior para morar em regiões centrais.

Além do valor e da localização, morar em espaços menores tem as suas vantagens, como a facilidade para a limpeza e a organização. No quesito decoração, também há formas de tornar os ambientes aconchegantes e harmoniosos. Por isso, com a ajuda da designer de interiores Cecília Cruz, listamos 6 dicas para aproveitar todo o potencial dos espaços do seu lar. Confira!