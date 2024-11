5 receitas ricas em proteínas para começar bem a semana

Para quem busca uma alimentação equilibrada e cheia de energia, começar a semana com refeições ricas em proteínas pode fazer toda a diferença. Isso porque esses nutrientes são essenciais para a construção e reparação dos tecidos, além de proporcionar saciedade e ajudar no ganho de massa muscular. Pensando nisso, reunimos 5 receitas práticas e nutritivas com proteínas para você incluir no cardápio e garantir um início de semana repleto de disposição. Confira!