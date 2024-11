Inaugurado em 1971, o Magic Kingdom Park foi o primeiro parque temático do Walt Disney World, uma ideia inovadora de Walt Disney, concebida a partir do sucesso da Disneyland, na Califórnia. Além dessa importância histórica, ele está consolidado como o mais famoso parque temático do mundo, com aquela visão inconfundível do Castelo da Cinderela no centro de tudo.