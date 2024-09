As orações têm um poder transformador, sendo capazes de renovar a alma, afastar o mal e atrair boas energias para o cotidiano. Elas são uma forma de nos conectarmos com o divino, fortalecendo nossa a fé e trazendo proteção espiritual contra influências negativas. Ao praticá-las com sinceridade e devoção, é possível trazer paz, luz e harmonia para a vida.