O pistache, uma noz pequena e saborosa, é muito mais do que um simples lanche. Originário do Oriente Médio e cultivado em várias partes do mundo, ele é conhecido por seu perfil nutricional impressionante, repleto de proteínas, fibras, vitaminas e minerais essenciais. Assim, além do seu sabor agradável, oferece uma variedade de vantagens à saúde.