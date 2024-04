Aquela garota energética, humilde e carismática de Jacarezinho, interior do Paraná, que foi apresentada ao país no Big Brother Brasil de 2005, aproveitou o impulso do reality e se agarrou na oportunidade de se tornar atriz. Quase 20 anos depois e com uma carreira sólida na TV, Grazi Massafera relembra que, no início de tudo, atuar não era seu sonho: