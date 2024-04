Baita Sábado marca a estreia de Giulia Perachi na área do entretenimento da RBS TV. Após 14 anos de jornalismo na casa, entre reportagens e previsão do tempo para o Jornal do Almoço, a guaibense de 35 anos assumirá este novo desafio ao lado de Cris Silva que, segundo ela, sempre foi uma referência profissional.