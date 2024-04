Um novo capítulo na carreira de Cris Silva começa neste final de semana. Ao lado de Giulia Perachi, a apresentadora comandará o Baita Sábado, novo programa de entretenimento das tardes de sábado na RBS TV. À frente do Conecte 1ª Edição, da 92, e da coluna sobre empreendedorismo feminino no Diário Gaúcho, essa será a primeira atração que apresentará ao vivo na TV e com plateia após 18 anos de casa.