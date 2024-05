O Met Gala, um dos eventos de moda mais importantes do ano, ocorreu na noite de segunda-feira (6) no Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York, nos Estados Unidos. Compareceram ao evento beneficente nomes como Zendaya, que exibiu dois looks diferentes, Demi Moore, que se destacou com colar exclusivo da Cartier, Bruna Marquezine, Tyla, Gigi Hadid, Dua Lipa e Sydney Sweeney.