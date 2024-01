Começo de ano é sempre um bom momento para dar aquela organizada no guarda-roupas e fazer uma limpa, na intenção de abrir espaço para o novo. Tem ainda quem reclame que "não tem roupa" quando, na verdade, só tem dificuldade de visualizar a quantidade de peças no armário e, consequentemente, não consegue deixar de repetir as mesmas de sempre, excluindo opções que poderiam ser novidades na hora de montar o look.