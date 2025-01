Clássicos, tons neutros e futurismo: confira as tendências para manter no radar durante a Fenim Fashion Gramado 2025

De 28 a 30 de janeiro, o Fenim Fashion Gramado realizará a sua 29ª edição, reunindo as principais tendências da moda Outono/Inverno 2025. O evento anual ocorre na Rua Viação Férrea, 100, no bairro Três Pinheiros.

Com uma expectativa de mais de 20 mil visitantes, na edição deste ano o evento contará com um espaço maior e expositores inéditos. Para quem quiser se manter atento às novidades fashionistas, separamos algumas tendências que você pode encontrar na feira. Confira!

Clássicos atualizados

Soa contraintuitivo denominar um clássico de tendência. Contudo, nesta temporada, as peças tradicionais – como o tricô e a alfaiataria – aparecem revisitadas. Introduzidas em conjuntinhos, como pela marca @anagoncalvestricot, ou apresentando um acabamento mais moderno, na proposta da @pacificbluebr, as técnicas são uma das apostas da estação.

Tons neutros e terrosos

O utilitário é cool

Um "quê" futurista

Conversando com o oversized, as peças alongadas permitem ao look um tom despojado, ao passo em que mantêm certa sobriedade. Ainda que mais "diferentonas", elas são ideais para quem quer ousar sem sair do básico. Seguem essa pegada as novas coleções das marcas @emporio_b e @declarioficial.