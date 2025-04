Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 24 de abril

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/04 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Oferecer uma mão amiga a alguém que esteja numa situação calamitosa ou próxima a isso, não seria perda de tempo, mesmo que aparentemente sua alma tivesse outras coisas mais importantes para fazer. Decisões.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Há amizades que se constroem em torno de interesses e não há nada de errado nisso, desde que as pessoas envolvidas sejam conscientes do que fazem e não misturem assuntos íntimos com os interesses que buscam proteger.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

O que dá certo para todo mundo não é garantido que se aplique da mesma forma a você. Evite seguir a corrente do mundo, mas procure estabelecer as particularidades do seu processo íntimo, e respeitar as idiossincrasias.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

As determinações que você amadureceu podem ser comunicadas no dia de hoje, mas com o cuidado de observar o impacto que provocam e as reações que acontecerão, para ir fazendo as devidas retificações sobre a marcha.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

As decisões que você toma na intimidade não precisam ser comunicadas de imediato, inclusive porque ainda teriam de ser amadurecidas, não na sua essência, mas na maneira com que serão postas em prática.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Os compromissos que você assumir hoje terão efeito a longo prazo, o que será muito bom, porque darão a você margem para organizar direito suas atividades, mesmo que de imediato nada disso resolva seus problemas. É assim.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Enquanto você encarar as tarefas obrigatórias com boa vontade e as fizer com carinho e atenção, tudo deverá fluir com dinamismo no dia de hoje. Hoje, definitivamente, não é um dia para deixar a mente vaguear sozinha.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Tomar decisões nunca será algo fácil, porque a mente continua levantando hipóteses e isso acaba sendo um exercício infinito. Porém, a tomada de decisões é um corte que você, intencionalmente, precisa dar em algum momento.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Se as definições são claras e precisas em sua mente, então isso dará a você o direito de colocar em marcha os acontecimentos pertinentes. Cuide apenas para não contaminar essas definições com fantasias.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Priorize o que seja obrigatório, ainda que não seja do seu agrado, porque se você quiser subverter a ordem, de imediato parecerá que está tudo bem, mas a médio prazo perceberá o erro que cometeu. Melhor não.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Aquilo que seja seu por direito ninguém poderá tirar, porém, muita gente poderá criar problemas e limitações tão acentuadas que, às vezes, dará a impressão de que você irá perder o controle da situação. Melhor não.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03