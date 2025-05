Grêmio venceu o Bragantino pela última vez em 2021; veja o retrospecto

Diego Souza marcou um dos gols na goleada pelo Brasileirão de 2021. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A partida deste sábado (10), pelo Brasileirão, será a oportunidade de o Grêmio emendar a segunda vitória seguida, mas, de quebra, melhorar o retrospecto nos confrontos contra o Bragantino. A última vitória contra o clube de Bragança Paulista foi em 2021.

Atualmente, as equipes vivem situações opostas na tabela. O Grêmio, mandante, tenta melhorar a pontuação para se afastar do Z-4. Neste momento, é o 13° colocado, somando oito pontos.

Na última rodada, o grupo conquistou a primeira vitória sob o comando de Mano Menezes, diante do Santos, por 1 a 0.

Do outro lado, o Bragantino chega embalado. As cinco vitórias consecutivas levaram o clube até a vice-liderança. O time tem os mesmos 16 pontos que o Palmeiras e só fica atrás pelos critérios: tem um gol a menos que a equipe de Abel Ferreira.

Sequência sem vitórias

Neste sábado (10), na Arena, Grêmio e Bragantino estarão frente a frente pela 19ª vez. No retrospecto geral, são quatro vitórias do Tricolor contra sete do Massa Bruta, além de sete empates. As estatísticas levam em conta também o período em que o clube de Bragança ainda não pertencia à empresa de energéticos.

O histórico aponta que a última vez em que o Grêmio saiu com os três pontos foi no Brasileiro de 2021. Na ocasião, uma goleada por 3 a 0, com gols de Diego Souza, Lucas Silva e Jhonata Robert, na Arena. A equipe era comandada por Vagner Mancini e acabou sendo rebaixada ao término da temporada.

De lá para cá, os clubes se enfrentaram em quatro oportunidades: duas vitórias do Bragantino e dois empates.

