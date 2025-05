Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 09 de maio

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (09), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 09/05 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Para você reconhecer as pessoas que, apesar de cheias de sorrisos, funcionam como adversárias, é preciso manter a percepção muito clara e ler nas entrelinhas do que elas dizem, além de observar bem a maneira de agir.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

A vida apresenta muitos desafios e o dia a dia dá bastante mais trabalho do que você gostaria, porém, mesmo assim dá para reservar um tempo para se distrair e buscar experiências que brindem com regozijo. Aí sim!

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

O que puder ser concluído agora há de ser prioridade, para sua alma poder seguir em direção ao futuro com mais leveza e alegria, porque não se pode passar a vida carregando fardos do passado sem nenhuma solução.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Mantenha as conversas em andamento, mas não se precipite a fechar questão em absolutamente nada, porque é muito provável que novos dados venham a se agregar logo mais, e isso vai mudar muito seu entendimento de tudo.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, independentemente de você ter certeza de se essas seriam as melhores, porque dessa vez é melhor você errar por tomar a iniciativa do que errar por se abster de fazer isso.